Savignano. Il bando per i contributi per gli impianti di videosorveglianza

Sono disponibili, tramite adesione al relativo avviso pubblico, i contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza o impianti di allarme e videosorveglianza privati. I fondi, per complessivi 5000 euro, riguardano gli impianti installati negli anni 2024 e 2025 e sono messi a disposizione dal Comune di Savignano sul Rubicone, destinati a proprietari di immobili residenti nel territorio comunale. In particolare saranno ammesse a contributo le spese sostenute per l’acquisto, installazione e attivazione di impianti di videosorveglianza interna alle abitazioni e sistemi antifurto e antintrusione. Gli impianti devono essere collegati alle Forze dell’Ordine e i beni devono risultare di nuova fabbricazione. Non è ammessa invece al contributo l’installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza. Il contributo è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa effettuata nel limite massimo di 300 euro ciascuno e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo generale del Comune di Savignano sul Rubicone.

“Manteniamo la promessa di supportare i cittadini sul fronte della sicurezza confermando i fondi comunali per l’acquisto di telecamere private – affermano il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessora alla Sicurezza Roberta Armuzzi -. La sicurezza ci riguarda tutti e si ottiene insieme, lavorando su più fronti. Questo è un piccolo pezzetto del puzzle di cui fanno parte tante azioni, tra le quali ricordo anche il rinforzo estivo della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e il finanziamento della ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri”

Il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato entro le 13 del 28 novembre 2025. La domanda deve essere presentata a mano oppure per posta al Comune di Savignano sul Rubicone, all’indirizzo di piazza Borghesi n. 9, 47039 Savignano sul Rubicone, oppure tramite pec all’indirizzo savignano@cert.provincia.fc.it.