Savignano, foce del Rubicone: iniziati i lavori

È iniziato l’intervento dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile alla foce del Rubicone dove insiste un cedimento franoso. Il cantiere, già finanziato dall’inizio del 2023, doveva essere attivo dalla primavera ma il sopraggiungere dell’alluvione del 16 e 17 maggio ne ha rinviato la partenza.

“I lavori - evidenzia il Comune di Savignano in una nota - consistono nella sistemazione della foce, lato Savignano mare, nel consolidamento dell’argine, con una sopraelevazione e successivo rivestimento, lato fiume. In questo modo la passeggiata sara messa in sicurezza e

migliorata anche dal punto di vista estetico. Le lavorazioni saranno effettuate sia in acqua che sull’argine. L’opera sarà conclusa, salvo imprevisti, entro l’inizio della stagione balneare. L’investimento ammonta a 500mila euro”.

Il sindaco: “Continueremo a prenderci cura del nostro Rubicone”

“Grazie all’attenzione dell’Agenzia regionale stiamo proseguendo con determinazione nella cura e nella manutenzione del nostro fiume – afferma il Sindaco Filippo Giovannini -. Il Rubicone è un patrimonio prezioso, e non solo per la comunità di Savignano, sia dal punto di vista storico culturale che per la risorsa naturalistica che rappresenta. Per chi ama il trekking ma anche semplicemente per coloro che apprezzano l’ambiente naturale, con i suoi scorci, le sue ricchezze e bellezze sia come fauna che vegetazione, il fiume esercita un richiamo fortissimo. In questo caso siamo alla foce, al mare, un altro ambiente cui tutti noi romagnoli ci riconosciamo e che amiamo oltre che da sempre attrazione turistica principale per il nostro territorio. Abbiamo iniziato nel 2015 e continueremo a prenderci cura del nostro Rubicone per renderlo sempre più sicuro, bello e frequentato”.