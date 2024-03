Savignano, festa per i vicoli riqualificati arricchita da una sorpresa: 100 nuovi posti auto

L’inaugurazione dei vicoli del centro storico rinnovati porta con sé anche l’annuncio di un progetto per creare 100 posti auto. Il taglio del nastro di ieri è stato arricchito dalla festa “La domenica del borgo”, con musica e buffet a cura dei ristoranti “Sale Fino”, “Osteria del Torricino”, “Antica osteria del gallo”, “Emporio Bislacco”. La riqualificazione di una delle parti più pregiate della città ha interessato i vicoli Montesi, del Voltone, Zanotti, Guidoni e altri. I lavori, iniziati l’anno scorso, sono stati completati restituendo questi luoghi a una fruizione piena. L’intervento si è svolto in parallelo alla bonifica e ricostruzione delle reti di acqua, gas e fognature, a cura di Hera e in collaborazione con la Soprintendenza archeologica. All’opera le ditte “Gorini Dario Srl” di Mercato Saraceno e “Mattei Srl” di Villa Verucchio. Il quadro economico del terzo stralcio è stato pari a 275mila euro, di cui circa 171mila finanziati grazie alla Legge regionale 41 ed erogati dalla Provincia di Forlì-Cesena.

«Con questo lavoro l’amministrazione comunale - ha detto ieri il sindaco Filippo Giovannini in occasione del taglio del nastro - Savignano ha aggiunto un altro prestigioso tassello al progetto di riqualificazione e valorizzazione del centro storico della città. Abbiamo volutamente lasciato indietro piazza Castello, attualmente parcheggio per cittadini e attività, e toccherà alla prossima amministrazione recuperarla. Ma proprio in questi giorni abbiamo raggiunto un accordo per nuovi 100 posti auto in zona “Tigotà” e piazza Montanari».