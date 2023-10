Savignano, dopo la rissa, lancia una bici contro i poliziotti: arrestato

Martedì scorso, alle 17.15 circa una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare è stata inviata nella piazza Borghesi, a Savignano sul Rubicone, dove era stata segnalata la presenza di un gruppetto di uomini probabilmente ubriachi che urlavano fra loro. La pattuglia, giunta sul posto ed appurato che si trattava di 4 giovani nordafricani alcuni evidentemente alticci, con il rinforzo di una seconda pattuglia, fatta convergere nella piazza, non senza fatica riusciva ad identificare le persone e ad allontanarle, non senza avere contestato l’illecito di ubriachezza manifesta (102 euro di sanzione) e di consumo di bevande in bottiglie di vetro (150 euro di sanzione).

Scaglia una bici contro gli agenti

Meno di un’ora dopo, veniva nuovamente richiesto alla pattuglia di intervenire, questa volta in zona Cesare, per la segnalata presenza di due uomini che stavano litigando e picchiandosi. Giunti sul posto gli agenti trovavano uno di questi – peraltro uno del gruppetto identificato mezz’ora prima in piazza Borghesi – che alla vista della pattuglia si scagliava prima lanciando contro i pubblici ufficiali una bicicletta e poi aggredendoli con pugni e calci. Gli agenti chiedevano rinforzi e pochissimi minuti dopo giungeva una seconda pattuglia. Si riusciva così ad immobilizzare l’esagitato, che veniva condotto in ufficio ed arrestato.

Nella colluttazione due agenti sono stati feriti e riportavano lesioni giudicate guaribili con 7 giorni di prognosi. Dopo avere passato la notte nella camera di sicurezza della polizia locale di Cesena, mercoledì l’uomo (N.M. 29 anni marocchino, senza fissa dimora) è comparso davanti al Tribunale per rito direttissimo con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il Giudice Rosati ha convalidato l’arresto ed ha rimesso in libertà l’uomo ma con divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena, in attesa del processo che si celebrerà il prossimo 25 ottobre.