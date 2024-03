Savignano, domenica di festa per i rinnovati vicoli del centro storico

Domenica 3 marzo appuntamento in città per una “Domenica nel borgo”. In occasione dell’inaugurazione dei rinnovati vicoli del centro storico, i cittadini sono invitati a partecipare alla festa per la fine lavori di riqualificazione delle traverse lato mare via Zanotti, via Guidoni, vicolo del Voltone e vicolo Montesi, nel cuore del nucleo più storico di Savignano sul Rubicone. Il programma prevede dalle 16.30 il taglio del nastro alla presenza del sindaco Filippo Giovannini con musica e rinfresco all’aperto a cura dei ristoranti Sale Fino, Osteria del Torricino, Antica Osteria del Gallo e Emporio Bislacco. L’evento si svolge in collaborazione con il Cocs, Compitato operatori del centro storico.