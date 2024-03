Savignano, distrugge i segnali stradali con l’auto e scappa, ma un podista in allenamento avvisa la Polizia

Alle prime ore della sera di martedì scorso, una Volkswagen Polo che percorreva viale della Resistenza, a Savignano sul Rubicone, ha centrato uno spartitraffico di protezione di un attraversamento pedonale abbattendo tutta la segnaletica. Alcuni pezzi di metallo, staccatisi per l’urto, hanno colpito alcuni veicoli in transito nella carreggiata opposta, che sono stati quindi danneggiati. Il conducente della Polo si è allontanato, nonostante i danni subiti anche dalla sua vettura. Un podista in allenamento ha però notato la scena ed ha riferito il modello ed il colore dell’autovettura in fuga. Gli agenti della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, sulla base di queste poche informazioni, dell’analisi dei pezzi di auto lasciati dal fuggitivo e della visione delle immagini della videosorveglianza cittadina, nel giro di qualche ora hanno individuato l’auto ed il conducente responsabile. Questi, G.C. cittadina italiana di 69 anni residente in un comune collinare della zona, messa davanti alle proprie responsabilità non ha potuto fare altro che ammettere l’accaduto della sera prima, ovvero ammettere di avere abbattuto la segnaletica e di essersi allontanata dal teatro dell’incidente, a suo dire perché non aveva fatto male a nessuno. Alla donna sono state contestate varie sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale, per un totale di circa 400 euro, e dovrà ripagare i danni riportati dalla segnaletica.