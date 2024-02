Savignano, dalla Consulta di San Giovanni nuove divise alla Protezione Civile

Un bellissimo gesto pieno di senso civico. Divise nuove di zecca per i volontari del gruppo comunale della Protezione civile, un defibrillatore e supporto per manutenzioni di vario genere. È quanto donato dalla Consulta del quartiere San Giovanni alla comunità savignanese, attingendo ai fondi derivati dall’organizzazione di iniziative e feste, e in particolare dalla rinomata Festa della Ligàza.

L’evento, come in generale i progetti del quartiere, godono di finanziamenti comunali come avviene per tutte le associazioni, e anche del supporto di numerose aziende del territorio e privati. Queste risorse sono state utilizzate per l’acquisto di un defibrillatore posizionato all’ingresso del Museo archeologico del Compito “don Giorgio Franchini”, regolarmente collegato al sistema del 118. La Consulta ha contribuito poi all’acquisto della caldaia a uso del circolo parrocchiale e alla piastrellatura del cortile, spazio strettamente legato al Museo e che accoglie le attività didattiche connesse.

In particolare, i fondi che erano stati raccolti per la Festa della Ligaza, edizione 2023, poi annullata a causa dell’alluvione, sono stati destinati all’acquisto delle nuove divise per il gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile in segno di riconoscimento e gratitudine per la disponibilità solerte e per l’impegno speso in soccorso alla popolazione.

La spesa per l’acquisto delle divise è stata di 2.400 euro cui si sommano le precedenti donazioni di 2.000 euro per l’acquisto del defibrillatore, poi donato al Comune di Savignano sul Rubicone che a sua volta lo ha messo a disposizione del quartiere, e altri 2.500 euro per le manutenzioni di caldaia e piastrellatura.

“Ringrazio i privati e le aziende che hanno supportato in questi anni le attività della Consulta e reso possibile oggi queste donazioni – afferma Giorgia Grilli, presidente della Consulta di San Giovanni -. In questi anni la Consulta ha sempre avuto come obiettivo quello di aiutare la comunità. Quello di oggi per noi è un bellissimo momento di restituzione, in vista della prossima festa della Ligàza che finalmente ci rivedrà tutti insieme nel prato per trascorrere qualche ora di amicizia e comunità”.

“Tutti i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile ringraziano di cuore la Consulta per la sensibilità dimostrata – afferma Claudio Tosi Brandi, coordinatore del gruppo -. La donazione di divise permetterà di completare le dotazioni dell’organico a servizio dell’intera comunità, rendendo più efficace e sicuro il lavoro dei volontari”.

“Il circolo virtuoso nato grazie alle iniziative del Quartiere San Giovanni è una straordinaria conferma che Savignano c’è - affermano il Sindaco Filippo Giovannini e l’Assessore alla Protezione Civile Natascia Bertozzi -. Con questo gesto il Comune, la Consulta, la generosità delle aziende e dei singoli cittadini dicono un grazie concreto alla Protezione Civile Comunale, sempre presente, nel quotidiano e nelle occasioni straordinarie. Questo processo circolare buono ricade su tutta la nostra comunità”.