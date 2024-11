Savignano, controlli contro “inquilini fantasma” ed evasione fiscale: anche 9 denunce per abusi edilizi

Un’importante operazione di garanzia della sicurezza e tutela della legalità. Dal 5 al 23 ottobre sono state numerose le ispezioni condotte in case ed edifici di Savignano sul Rubicone e le irregolarità accertate, grazie a un’operazione svolta dalla Polizia Locale dell’Unione Rubicone e mare che ha visto anche la collaborazione e gli interventi, nell’ambito del controllo del territorio, dei militari della Stazione dei Carabinieri di Savignano sul Rubicone e della Tenenza Guardia di Finanza di Cesenatico, che hanno approfondito gli aspetti di rispettiva competenza. I controlli sono partiti a seguito di segnalazioni arrivate all’amministrazione comunale e alle forze di polizia; i sospetti riguardavano in particolare usi degli edifici diversi dai consentiti, e presenza di persone alloggiate in luoghi non idonei, o persone non regolari in Italia.

Affitti irregolari

Tredici in totale gli edifici ispezionati, all’interno dei quali sono state identificate e controllate 28 persone. Rilevati sette abusi edilizi, per i quali sono state denunciate nove persone. Quattro, invece, le sanzioni per omessa comunicazione di ospitalità o di cessione di fabbricato, ammontanti a circa 12mila euro, e cinque gli affitti irregolari accertati per corrispettivi oltre 35mila euro non dichiarati al fisco. Gli esiti dei controlli hanno avviato un’ulteriore attività di accertamento, in particolare sul piano igienico-sanitario di alcuni alloggi, segnalati agli uffici tecnici del Comune ed all’AUSL.

“Difesa della legalità”

«La vita di comunità, democratica e civile, si basa sulla legalità. - dichiarano il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessora alla sicurezza Roberta Armuzzi - Ringraziamo Carabinieri, Guardia di Finanza e la nostra Polizia Locale per aver messo in campo un’azione concertata di tutela della sicurezza, così concreta ed efficace. Savignano non tollera episodi di illegalità, di alcun tipo, e come amministrazione continueremo a lavorare insieme alle forze dell’ordine, ciascuno secondo i propri ruoli, allo scopo di garantire la sicurezza e la convivenza civile della nostra comunità».