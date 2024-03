Savignano conquista un famoso giornalista peruviano che intervistò il premier giapponese assassinato

Famoso giornalista peruviano a Savignano per quattro giorni,, ospite di un amico. Pavel Robles, 40 anni, nativo di Lima, poliglotta, dopo le corrispondenze dal Giappone, sta facendo un master in un’università tedesca e ha trovato il tempo di fare un salto in Romagna, venendo a scoprire il territorio del Rubicone e Verucchio.

«Sono venuto a Savignano - racconta con un sorriso - seguendo la morale “non prendere alla leggera le amicizie che si stringono aspettando il proprio turno all’agenzia delle imposte”, perché ti possono portare a conoscere luoghi incantevoli come Savignano sul Rubicone. La mia curiosità di giornalista mi ha reso un osservatore dei dettagli e delle sottigliezze delle diverse culture del mondo. Ho lavorato a Tokyo per molti anni e ho conosciuto le forme calme, lineari e sempre oneste del carattere nipponico. Per esempio, la rigorosa cerimonia politica durante la quale ho intervistato, per conto del Ministero dell’istruzione del Perù, il primo ministro giapponese Shinzoō Abe. Non c’è spazio per la spontaneità nel mondo giapponese, ma sempre un senso dell’ordine». Quella personalità di primo piano a livello internazionale è stato poi assassinato l’8 luglio 2022, nella città di Nara, dove si era recato per un comizio elettorale, raggiunto da due colpi d’arma da fuoco sparati da un ex militare di 41 anni che faceva parte della Kaijō Jieitai.

«Attualmente sto svolgendo una ricerca all’università di Heidelberg, nel Baden-Württemberg - aggiunge Robles - e cerco, superando la durezza della lingua e la nomea di serietà di quel popolo, di incontrare nuovi insights del senso dell’humour tedesco. Credo che anche la cultura della birra aiuti a trovare questi tratti più genuini. Tengo sempre gli occhi aperti e mi sorprendo della ricchezza che c’è nel popolo teutonico, diverso da ciascun angolo del globo. Ma essendo in Europa, non potevo perdere l’opportunità di venire a trovare il mio amico Emanuele Teodorani, che ho conosciuto 10 anni fa, aspettando il nostro turno all’agenzia delle imposte di Lima (il savignanese ha lavorato per 3 anni in Perù, ndr)». E allora, ecco la trasferta a Savignano: «Mi è piaciuta molto visitarla in questi giorni, in piena contesa politica, e ho voluto partecipare anche all’incontro durante il quale il Pd (nella cui lista Teodorani è candidato per il Consiglio comunale, ndr) ha presentato il suo programma di lavoro. Nella cartolina mentale che mi porto via da Savignano non ci sono solo il ponte romano e la pieve del Compito, ma soprattutto la qualità della gente, i sorrisi e questo animo di voler proteggere il presente e il futuro della città, non per un orgoglio sciovinista, ma per renderne partecipi i visitatori che, come me, hanno imparato molto da questa esperienza».