Savignano, con “Erin Brockovich” parte il cineforum di don Filippo Cappelli

Dopo il primo incontro con l’imprenditore Francesco Orioli e il formatore Flavio Gerardi che ha dato il via alla rassegna di incontri e film “Chi sono io senza di te? L’altro: risorsa o nemico?”, inizia al Cinema Teatro Moderno la sezione Cineforum condotta da don Filippo Cappelli

Domani, mercoledì 29 ottobre, in programma “Erin Brockovich” di Steven Soderbergh (2000). Il film che vede Julia Roberts nei panni della protagonista, è tratto da una storia vera che “fece risvegliare una piccola città e mise in ginocchio una grande compagnia”.

La rassegna propone incontri e film come un tempo di incontro e riflessione per indagare la crisi dei rapporti umani e la riscoperta del “tu”.

L’iniziativa è organizzata dall’Unità Pastorale Savignano sul Rubicone in collaborazione con il Centro culturale Il Tralcio, Focolari Romagna, Var-Associazione Ragazzi, Asilo infantile Vittorio Emanuele II di Savignano sul Rubicone, Istituto di istruzione superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone, Istituti comprensivi di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. La rassegna gode inoltre del patrocinio dei Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo ed è supportata da Romagnabanca Credito Cooperativo Italiano.

L’inizio degli incontri, degli spettacoli e delle proiezioni è fissato alle 20,45. L’ingresso è libero.