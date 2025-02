Savignano, coltello in auto: 53enne denunciato

Sabato pomeriggio scorso una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli una Fiat Punto in marcia a Savignano sul Rubicone. Durante il controllo gli agenti si accorgevano che da sotto il sedile di guida spuntava la lama di un coltello. L’uomo alla guida, un 53enne di Cesena, e l’autovettura venivano pertanto perquisiti. All’esito venivano trovati e sequestrati un coltello a scatto di 20 centimetri., un paio di forbici e un coltellino tipo svizzero. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per ingiustificato possesso di armi e strumenti atti ad offendere.