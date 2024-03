Savignano, cento nuovi posti auto portati da una convenzione con due imprenditori: lavoro al via in luglio

Cento posti auto in più a ridosso del centro città. Il cuore di Savignano diventerà comodamente raggiungibile a piedi anche dalle frazioni e dalle località vicine, con la possibilità di parcheggiare a pochi passi di distanza.

Due pomeriggi fa, l’annuncio è stato dato dal sindaco Filippo Giovannini, in occasione dell’inaugurazione dei vicoli lato mare, che sono rinati più belli che mai e con i sottoservizi rimessi a nuovo.

Trovare nuovi spazi per la sosta in una città storica come Savignano non era certamente facile, ma la giunta è riuscita nell’impresa. «Finalmente è stata firmata la convenzione del P5 - spiega il primo cittadino - e il terreno che diventa parcheggio è stato alienato a due solidi imprenditori. Si tratta dell’area che dal parcheggio di piazza Montanari (quello di fronte al “Tigotà”, ndr) va verso Castelvecchio, ossia da via Dante Alighieri fino a monte di via Alfieri. È un intervento per noi molto importante. Sostanzialmente, dal punto di vista edilizio, riprende l’abitato esistente e va a saturare alcune parti, senza però andare a inficiare il verde esistente. Direi che si tratta di un’opera fatta con garbo e strategica per la comunità di Savignano».

Un campo senza alcuna destinazione, che quando piove diventa un acquitrino, è dunque pronto a rinascere come parcheggio pubblico: «Verrà pavimentato - riferisce Giovannini - incrementando di ben cento posti il parcheggio di piazza Montanari, vicinissimo al centro. Gli imprenditori hanno fatto sapere che i lavori partiranno verso il mese di luglio. Per questa amministrazione è un traguardo che pareva irraggiungibile. Savignano sconta storicamente una carenza di parcheggi e quindi questa novità è veramente importante».

Poi Giovannini conclude: «Con questo lavoro l’amministrazione comunale può finalmente progettare la riqualificazione e la valorizzazione di piazza Castello, che attualmente è un parcheggio per cittadini e attività. L’intervento sarà curato dalla prossima amministrazione comunale, ma il progetto di recupero verrà presentato già nelle prossime settimane».