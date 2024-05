Savignano: al mercatino del riuso armi in vendita in una bancarella, arriva la Polizia e le sequestra

Domenica scorsa agenti della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, si sono recati presso il mercatino del riuso in corso di svolgimento a Savignano sul Rubicone, dove, presso un banco di vendita gestito da un 63enne di Pesaro, notavano esposte per la vendita alcune armi. In particolare si trattava di armi da punta e taglio rappresentate da una katana, una spada tipo gladio ed una spada tipo sparta, tutte con lama oltre misura di legge. Essendo vietata la vendita ambulante di armi, gli agenti hanno proceduto al sequestro delle stesse ed al deferimento del venditore all’Autorità Giudiziaria.