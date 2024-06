Giovedì in tarda mattinata a Savignano sul Rubicone una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato una Opel in marcia sulla via Emilia. Alla guida un ventiduenne riminese sprovvisto di patente. Un controllo più approfondito faceva emergere infatti che al ragazzo dieci giorni prima la patente era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. Veniva pertanto sanzionato e, data la recidiva, il veicolo è stato posto sotto fermo. La patente sarà revocata.