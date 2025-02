Prima le lezioni forgiatura poi l’opera: l’arte di Davide Caprili da Savignano arriva in Cile

«Da alcuni anni partecipo agli eventi di forgiatura più noti in Europa - racconta Caprili - ho conosciuto al campionato di Stia (Arezzo) e poi in Sicilia il collega cileno Flavio Parra Ortiz con cui è nata un’amicizia e stima. Mi ha invitato più volte ad andare da lui in Cile per insegnare l’arte della forgiatura. Stavolta ho aderito e sono volato a Santiago. Sono andato in treno a Roma, poi in aereo fino a Parigi e quindi volo diretto in Cile. Visto che c’è un fuso orario di 4 ore e qualche ora di attesa negli aeroporti ho impiegato qualcosa 26 ore all’andata e 31 ore al ritorno. Ma ne è valsa veramente la pena. Ho fatto scuola ad un gruppo di una dozzina di ragazzi del Cile, tra questi anche due donne fabbre. Al termine del corso abbiamo realizzato un’opera collegiale che poi abbiamo donato all’Hospital clinico Dra. Eloisa Diaz di Santiago. È stata un’esperienza che mi gratifica e anche piacevole, visto che là è estate e i cileni sono stati molto calorosi. La città di Santiago è molto particolare, bella e pulita, e vale la pena di essere visitata, anche se alla ricchezza e ai grattacieli del centro si contrappongono le baraccopoli della periferia. Formidabili i fabbri cileni che mi hanno ospitato e pagato le spese di viaggio. L’opera “L’Angelo della speranza“ inaugurato e benedetto da un parroco cattolico adesso potrà portare speranza ai malati, visto che vuole essere una specie di angelo custode».