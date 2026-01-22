Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare, il bilancio delle attività 2025: da sequestri a indagini antimafia

L’anno 2025 ha visto la Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare impegnata in maniera significativa su più fronti, con una particolare attenzione al contrasto dei reati ambientali, alla sicurezza stradale e alle attività di polizia giudiziaria e amministrativa.

Particolare importanza è stata dedicata al contrasto dell’abusivismo nel settore della gestione dei rifiuti speciali, anche alla luce del forte inasprimento dell’apparato sanzionatorio introdotto dal Governo a partire dal mese di agosto con l’emanazione del cosiddetto Decreto Terra dei Fuochi.

Ogni anno, infatti, in Italia vengono prodotte oltre 140 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui circa 10 milioni classificati come pericolosi, e circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. In questo contesto, la Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare ha attivato mirate campagne di controllo dell’autotrasporto, nella consapevolezza che discariche e depositi incontrollati di rifiuti non si generano spontaneamente, ma sono il risultato di trasporti effettuati tramite automezzi. Il controllo dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti si è quindi rivelato uno strumento cruciale per il contrasto all’illegalità nel settore.

Nel corso del 2025 sono stati fermati e controllati 67 autocarri che trasportavano rifiuti. In 8 casi, a fronte di situazioni di assoluto abusivismo, i mezzi sono stati sequestrati e i trasportatori denunciati. In 4 casi, in applicazione della normativa vigente introdotta dallo scorso agosto, è stato disposto anche il ritiro della patente di guida al conducente.

In 13 casi la documentazione di accompagnamento del carico è risultata mancante o carente; dopo la regolarizzazione della posizione, è stato contestato un illecito amministrativo che prevede il pagamento di una sanzione pari a 3.200 euro.

Le attività di controllo hanno portato anche alla scoperta di discariche abusive, combustioni illecite e depositi incontrollati di rifiuti. In alcuni casi, gli accertamenti hanno dato origine a sviluppi investigativi rilevanti, sfociati in indagini per il grave delitto di traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies del Codice Penale), di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia.

Nel complesso, sono state 7 le denunce per reati ambientali, con 17 persone indagate a vario titolo, per fattispecie quali combustione illecita di rifiuti, discarica abusiva e trattamento illegale di rifiuti. In 3 casi il procedimento si è concluso con prescrizione e ammissione al pagamento di una sanzione di 6.500 euro. In un caso è stato posto sotto sequestro un immobile situato nel Comune di Borghi, utilizzato come discarica.



Sono state 2 le persone denunciate per non aver ottemperato all’ordinanza del Sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati: una nel Comune di Roncofreddo e una nel Comune di Savignano sul Rubicone. Si aggiungono 46 verbali di accertata violazione amministrativa contestati per lo scorretto conferimento dei rifiuti urbani nel sistema di raccolta.

Accanto al contrasto dei reati ambientali, la Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare ha continuato a svolgere un’intensa attività nei settori della polizia giudiziaria, stradale e amministrativa.

Nel 2025 sono state 108 le persone denunciate, di cui 9 minorenni. Circa un terzo delle denunce riguarda reati contro il patrimonio, poco meno di un terzo reati stradali e un ulteriore terzo reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le persone arrestate sono state 9. Sono state 103 le persone segnalate per uso di stupefacenti, di cui 22 minorenni. I sequestri effettuati sono stati 22, tra cui 5 relativi ad armi o strumenti atti ad offendere. La sostanza stupefacente sequestrata ammonta complessivamente a 3,6 chilogrammi. Sono stati inoltre 5 i veicoli rubati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.

Gli incidenti stradali rilevati sono stati 170, di cui 86 con feriti. Le patenti di guida ritirate sono state 158, mentre i veicoli fermati o sequestrati sono risultati 247. Oltre 10.000 i veicoli e i conducenti complessivamente controllati.

Sono stati 51 gli esercizi pubblici e commerciali ispezionati. I mercati presidiati sono stati 156, mentre 38 le fiere e le sagre seguite dal servizio. Gli accertamenti svolti per i Comuni e per l’Autorità di Pubblica Sicurezza (residenze, convivenze e altre verifiche) sono stati 3.927.

Il comandante della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare, Alessandro Scarpellini, dichiara: «I dati del 2025 restituiscono l’immagine di un’attività capillare e costante, con una particolare attenzione al contrasto dei reati ambientali, che rappresentano una minaccia concreta per il territorio e per la salute dei cittadini. Si tratta di un impegno che proseguirà anche nel 2026 con la stessa attenzione e determinazione, in particolare sul fronte della tutela ambientale. Il lavoro svolto testimonia l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia Locale dell’Unione, chiamati a operare su ambiti sempre più complessi e articolati».

La Presidente dell’Unione Rubicone e Mare, Tania Bocchini, afferma: «Questo consuntivo conferma il ruolo centrale della Polizia Locale come presidio di legalità e sicurezza per le nostre comunità. I risultati ottenuti nel contrasto ai reati ambientali, nella sicurezza stradale e nelle attività di polizia giudiziaria dimostrano l’efficacia di un servizio costruito in forma associata, capace di garantire professionalità e continuità».

La Sindaca del Comune di Roncofreddo, con delega alla Polizia Locale, Sara Bartolini, aggiunge: «La tutela dell’ambiente e del territorio è una priorità che richiede controlli puntuali e un’azione amministrativa determinata. I numeri del 2025 evidenziano un impegno concreto contro comportamenti illeciti che danneggiano l’ambiente e la qualità della vita delle nostre comunità».