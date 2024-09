Per l’ennesima volta alla guida della Smart senza patente. Ieri mattina una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato a Savignano sul Rubicone una Smart condotta da un marocchino di 30 anni residente in zona. Al controllo l’uomo alla guida è risultato senza patente, poiché revocata. Essendo recidivo è stato denunciato a piede libero. L’auto aveva la targa non rifrangente e pertanto, dopo essere stata staccata, è stata sottoposta a fermo.