Savignano, parco Valle Ferrovia: entro marzo sarà accessibile e fruibile l’area sud

Avanza spedito il primo stralcio del parco Valle Ferrovia. Entro marzo sarà usufruibile tutta la parte sud del parco, compreso la nuovissima area sgambamento cani, i giochi per i bambini, i percorsi vita e fitness, il verde.

Quasi finito il primo lotto

Il parco di Valle Ferrovia, il più grande dell’area Rubicone, presto sarà una realtà usufruibile, dopo un cammino sofferto dovuto ad un fallimento che ha fermato i lavori dal 2004, poi la ripartenza nel 2009 con nuovi ostacoli, superati nel 2024. Oramai è tempo di godere dell’opera pubblica che è arrivata a costo zero per la comunità. Ad aggiudicarsi l’intervento l’anno scorso è stata l’impresa Green service di Perugia. Il progetto prevedeva la trasformazione delle due aree a nord e a sud della via Giovanni Paolo II in un grande parco urbano, preservando i caratteri delle due aree verdi presenti. Nel dettaglio, la progettazione dell’area nord è stata pensata per valorizzare la presenza del lago che negli anni 50 serviva la fornace, poi dismessa, attraverso un sistema di percorsi sinuosi arricchiti da un’area strutturata per la sosta e per attività didattiche. La porzione a sud, quella in ultimazione proprio in questi giorni, con un percorso ad anello illuminato accoglie invece aree gioco e spazi per attività all’aperto e per l’incontro, ambienti attrezzati per utenze diverse, dai bambini piccoli agli adolescenti e adulti con un’area dedicata allo sport all’aria aperta.

Aree sgambamento e pic-nic

Tra le novità più attese anche un’area sgambamento per gli amici a quattro zampe e un’area pic-nic. Le alberature sono quelle tipiche delle campagne romagnole: roverelle, aceri campestri, carpini, pioppi cipressini, distribuite lungo i percorsi. Una zona è riservata al bosco urbano, realizzato con fondi derivanti dal progetto regionale di forestazione urbana, visto che il Comune di Savignano ha vinto un bando regionale 2021 incassando 136 mila euro. L’investimento attuale in dirittura d’arrivo è di un milione e 50mila euro, con apertura entro marzo.

A seguire il secondo lotto

«Da marzo la città potrà avere pronte le opere nella parete sud – spiega la vice sindaca Stefania Morara - il quartiere Valle Ferrovia avrà un polmone verde molto grande. Un risultato importante per tutta la città grazie alla proficua collaborazione fra curatela fallimentare e amministrazione comunale, e con il gruppo Ritmo, aggiudicatario dell’asta del primo lotto ora in ultimazione. Poi ragioneremo sulla parte nord dove abbiamo a copertura altri fondi da fideiussioni pari a un milione 290mila euro». «Dopo anni di attesa – conclude il sindaco Nicola Dellapasqua - prende forma il nuovo parco urbano di Valle Ferrovia, un nuovo polmone verde di Savignano».

In partenza gli ultimi lavori per via Alberazzo

Buone notizie anche per la via Alberazzo chiusa da un paio di mesi per problemi di sprofondamento di una piccola porzione di asfalto. In questo caso è chiuso, in via prudenziale, anche il cavalcaferrovia lì vicino che collega alla via Emilia, e che oggi obbliga vari automobilisti a doversi far fare poi un largo giro ed affrontare magari anche i semafori del centro. «Lunedì 10 febbraio – informa il sindaco di Savignano, Nicola Dellapasqua –, meteo permettendo, comincerà la seconda parte del lavoro, per effettuare il riempimento del buco della rampa, l’esecuzione della soletta e l’asfaltatura finale»