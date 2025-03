Savignano, si è insediato il Consiglio dei ragazzi: «Non siamo solo il futuro ma anche il presente»

Zoia Dybeli, ha 11 anni ed è nata in Italia. I suoi genitori sono una coppia speciale, lui Albert Dybeli, nato a Tirana in Albania 51 anni di cui gli ultimi 34 passati in Italia, imprenditore edile. La mamma è Olga Espova, nata a Mosca in Russia, 41 anni fa, figlia dell’ex diplomatico Alexander Espova oggi in pensione. «Ci siamo conosciuti oltre 30 anni fa al mare di Cesenatico – ricorda Albert Dybeli - ci siamo fidanzati e poi sposati, scegliendo Savignano dove vivere, una città accogliente, con scuole di ottimo livello. Oltre a Zoia abbiamo anche Alexander di 7 anni e mezzo. Zoia frequenta la seconda media ed è molto brava, sia a scuola sia a casa. Si interessa di tutto, mette il cuore in tutte le cose che fa. Noi genitori siamo sorpresi e felici che i compagni l’abbiano eletta sindaca».