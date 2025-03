Ieri mattina a Savignano sul Rubicone una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli di polizia stradale un autocarro in marcia sulla via Emilia. L’autocarro, appartenente ad un’azienda di Cesena, era condotto da un uomo di 42 anni risultato sprovvisto di patente perchè revocata. L’uomo è stato denunciato e l’autocarro è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.