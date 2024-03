Borghi, demolisce il muretto di una casa col pick-up: raccoglie i pezzi del veicolo e scappa, ma la Polizia lo scopre

La notte di sabato scorso a Borghi, in località Stradone, un grosso pick-up ha devastato la recinzione di un terreno ed anche la recinzione in muratura di una abitazione. Il conducente, perso il controllo dell’autovettura, dopo avere demolito la recinzione e nonostante i gravi danni subiti dal veicolo, ne ha raccattato i pezzi e si è quindi allontanato. La mattina seguente i proprietari dell’immobile, accortisi del danno, hanno chiesto l’intervento della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare. Gli agenti, partendo dalle tracce rilevate sul luogo dell’impatto, analizzando le immagini registrate dalle telecamere della zona e battendo le carrozzerie dell’area del Rubicone, dopo qualche giorno hanno finalmente individuato il veicolo - trovato in riparazione - e quindi identificato il responsabile dell’accaduto: un uomo di 41 anni residente in zona. Questi è stato sanzionato per vari illeciti al codice della strada e dovrà rifondere i danni - importanti - cagionati all’immobile