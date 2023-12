“A Savignano ogni cittadino ha 28 euro di debito, nel 2014 erano 200”: presentato il bilancio di previsione 2024-2026

È stato approvato a maggioranza (11 voti a favore, 5 contrari, 1 assente) dal Consiglio Comunale di ieri, il bilancio di previsione 2024-2026 di Savignano. Un bilancio, ha detto l’assessora al Bilancio Francesca Castagnoli “che arriva in chiusura di un quinquennio eccezionale, tra pandemia, alluvione, guerre che hanno determinato il caro energia, l’aumento a doppia cifra dell’inflazione e le politiche di rialzo dei tassi necessarie al suo contenimento. E generato l’opportunità delle risorse del Pnrr di cui il Comune di Savignano sul Rubicone ha saputo fare incetta”.

Da sottolineare, ha aggiunto l’assessora “il basso indice di indebitamento del nostro Comune che dai 200 euro pro capite del 2014 è passato ai 28 del 2024, permettendo di calmierare la spesa per interessi e salvare i servizi, e l’estinzione anticipata dei mutui mediante l’avanzo. Un’operazione quanto mai strategica e importante”.

Nel dettaglio, il bilancio del Comune, che ammonta a quasi 13 milioni di euro (12.860.000), vede alla voce Entrate tributarie 3.500.000 euro da gettito Imu e 1.180.000 da Addizionale comunale Irpef. Dal recupero dell’evasione fiscale sono stimate entrate per 353.000 euro cui si aggiungono 50.000 euro di recupero Tari e 528.500 euro di altre imposte. Dal Fondo di solidarietà entrano 2.380.381 euro, mentre le entrate extratributarie sono stimate in euro 1.661.417. Le entrate in conto capitale sono pari a 3.205.619.

Alla voce Spesa corrente si registrano 9.572.815, in linea con quelle previste degli anni precedenti. La spesa per il personale si assesta in 1.607.159 euro mentre le spese in conto capitale previste sono di 3.205.619 euro e si riferiscono a 1.953.245 euro di opere pubbliche che vedranno l’avvio nel 2024, tra le quali il completamento della manutenzione di Viale della Libertà (714.690 euro), la realizzazione del Parco di Valle Ferrovia (952.855 euro), la manutenzione delle strade urbane (285.700 euro) e la realizzazione della fototeca “Marco Pesaresi” per un totale di 626.000 euro e altrettanti (626.373 euro) per la sistemazione del ponte in via Melozzo da Forlì, delle frane in via Gualdello/Ribano, Rubicone destra e sinistra a seguito dei danni da alluvione e Colombarazzo.

Opere Pubbliche

“Votiamo l’ultimo bilancio di previsione ma non il bilancio conclusivo del lavoro fatto in questi anni – ha esordito il sindaco Filippo Giovannini presentando il documento all’assise consiliare -. Nel 2023 abbiamo investito in conto capitale 8.300.000 euro che ci permettono di portare avanti lavori importanti per Savignano. Al di là dei numeri, i progetti che abbiamo realizzato in questi due mandati trovano la loro ossatura nella nostra comunità. Fatta di persone che vivono la nostra città. C’è chi ce la fa da solo e chi ha bisogno di una mano che noi abbiamo sempre cercato di dare, ci sono bisogni diversi di cui ci siamo sempre presi cura con attenzione, entusiasmo e passione. Ristrutturando luoghi del cuore, come la Golena del Rubicone in cui tutti ci ritroviamo, i parchi, alcuni spazi speciali come quello per il Chiosco o il Cinema Teatro Moderno, rilanciato grazie in particolare alla collaborazione con la Parrocchia di Santa Lucia, in cui tutti ci riconosciamo. Abbiamo cercato di fare sentire i cittadini a casa, parte di una comunità che non vuole lasciare indietro nessuno”.