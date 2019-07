SAVIGNANO SUL RUBICONE. Incidente questa mattina in via Rubicone destra nel territorio di Savignano. Un 45enne con la moglie a fianco, residenti a Gatteo, ha improvvisamente perso il controllo della Chrisler che viaggiava in direzione monte. Sono finiti fuori strada. L'uomo ha riportato ferite abbastanza gravi, la donna ha subito ferite lievi.



Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: