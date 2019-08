Savignano: arrestati con la droga

Seguendo le tracce di una ragazza, gli uomini dell'Arma sono arrivati allo spacciatore. Nella serata di domenica i Carabinieri di Cesenatico sono stati protagonisti di un blitz antidroga: a finire in manette pusher e acquirente. Gli uomini dell'Arma seguendo una ragazza di origine pugliese, sono riusciti ad arrivare al pusher, un 30enne cittadino marocchino. I due sono stati 'pizzicati' proprio mentre la giovane era intenta a ritirare un consistente quantitativo di hashish. Al 30enne sono stati sequestrati panetti di hashish per un totale di 300 grammi, oltre a 2500 euro in contanti. Dopo una notte in cella di sicurezza, i due sono stati processati per direttissima. La donna (difesa dall'avvocato Alessandro Mambelli di Cesena) ha patteggiato un anno 2 mesi con la sospensione della pena mentre il 30enne marocchino, ha patteggiato un anno e 6 mesi.

L'avvocato dell'uomo (Igor bassi del Foro di Rimini) nel corso del dibattimento, ha dimostrato che il denaro sequestrato non era riconducibile al provento dello spaccio e ne ha ottenuto la restituzione.