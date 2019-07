Savignano: alla guida ubriaco, senza patente e assicurazione

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti e pericolosi alla guida, all'interno dei piani interforze di controllo del territorio, rinforzati nella stagione estiva, anche ieri sera la Polizia Locale dell'Unione Rubicone e mare ha effettuato controlli straordinari di polizia stradale.



Sono stati fermati e controllati 32 veicoli ed i relativi conducenti, nelle strade della viabilità principale di Gatteo e di Savignano sul Rubicone.

Alle ore 23 circa di ieri sera veniva intercettata un'Alfa Romeo 147 in marcia nella zona orientale di Savignano sul Rubicone, con a bordo due uomini. La vettura insospettiva gli agenti, che decidevano di fermarla.

Alla guida c'era un uomo di 35 anni, cittadino indiano residente a Savignano sul Rubicone.



Al controllo emergeva che: il conducente era positivo all'alcoltest e, sottoposto ad etilometro, aveva un tasso alcolemico di 2,59 g/l (cioè più di 5 volte oltre il limite). Per tale motivo è stato denunciato a piede libero per il reato di guida in stato di ebbrezza e l'auto è stata sequestrata per la prevista confisca. Il conducente, residente in Italia da oltre un anno, è risultato anche privo di patente di guida, poichè non ha provveduto alla conversione del titolo rilasciato nel suo Paese di origine. Per tale motivo è stata applicata una sanzione di 5.000 euro e si è posta sotto fermo di 3 mesi l'autovettura. Il veicolo è infine risultato privo di copertura assicurativa, per cui è stata applicata anche la sanzione di 800 euro ed il sequestro del veicolo.



Un conto molto salato per un soggetto che rappresentava un oggettivo pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e che è stato, fortunatamente, appiedato prima che potesse far male a qualcuno.