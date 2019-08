Savignano: 4 feriti in un incidente - VIDEO

SAVIGNANO SUL RUBICONE. E' di 4 feriti di cui uno trasportato al Bufalini con la massima urgenza, i primissimo bilancio di un impatto avvenuto sulla via Emilia poco dopo le 17. Un 56enne savignanese, che era a bordo di una Kia, ha riportato le ripercussioni più serie ed è stato soccorso a un'ambulanza giunta da Santarcangelo assieme ad un'auto medicalizzata. Con lui ferita un'altra persona. L'impatto ha coinvolto anche il Ducato di un Corriere (due i feriti bordo) ed una Peugeot 2008 nuovissima con a bordo una savignanese che non ha avuto bisogno di cure mediche. Il traffico sulla via Emilia nel cure di Savignano ha riportato rallentamento per circa un'ora.

Tutti i feriti, trasferiti al Bufalini con l'intervento anche di una ambulanza da Cesenatico, sono in fase di valutazione da parte degli specialisti del trauma center cesenate. Per ricostruire l'accaduto sono intervenuti sul posto gli uomini della polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare.