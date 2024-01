Scooter in fiamme nel garage: paura a Santarcangelo

Quello dei motorini che prendono fuoco all’improvviso nel cuore della notte è diventato un vero incubo, tanto da minare la tranquillità sociale.

Questa volta è successo a Santarcangelo e per fortuna le conseguenze non sono state così drammatiche come in occasione dei roghi “esplosi” nei garage sotterranei di palazzine riminesi, tanto da mettere a rischio la vita di famiglie colte nel sonno.

Nella notte fra sabato e domenica, alle 4 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti in via Amendola perché nel seminterrato di una abitazione uno scooter aveva preso fuoco e cominciava a minacciare l’edificio.

Per fortuna la combustione dello “Scarabeo Aprilia” non ha diffuso il pericolo agli spazi limitrofi e alla fine non c’è stato bisogno di evacuare nessuno, così come non sono state necessarie cure mediche.

Le fiamme infatti hanno lambito la porta basculante del garage fino a danneggiarla. Stessa sorte per l’impianto elettrico del seminterrato dove era collocato lo scooter distrutto dalle fiamme.

Oltre ai vigili del fuoco in via Amendola è intervenuta una pattuglia dei carabinieri perché sono ovviamente partite le indagini per accertare come mai uno scooter parcheggiato ha preso fuoco nel cuore della notte.