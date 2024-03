Santarcangelo, sabato raccolta fondi per l’Emporio solidale

Sabato si attua una raccolta prodotti a favore dell’Emporio Solidale di Santarcangelo. In due negozi della città, raccolta di beni alimentari e per l’igiene a cura dei volontari dell’Emporio solidale “Uie’ da magne”. L’Emporio Solidale di Santarcangelo di Romagna è un luogo di sostegno fondamentale per coloro che si trovano in difficoltà e rappresenta il supporto concreto della comunità. Per continuare a garantire il suo prezioso supporto, ci rivolgiamo a voi per una raccolta di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la casa.

La raccolta avrà luogo sabato 16 marzo dalle 9 alle 19 presso la Coop la Fornace e il Tigotà in via Europa, dove i volontari dell’Emporio saranno presenti per accogliere le donazioni.