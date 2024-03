Santarcangelo, rotonda di San Vito: le modifiche alla viabilità restano fino al 22 marzo

Prorogate fino a venerdì 22 marzo le modiche alla viabilità per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra le vie Tosi, Vecchia Emilia e SP136 “Santarcangelo Mare”, necessarie in questa fase per la predisposizione dei sottoservizi: gas, energia elettrica, acqua e fognatura bianca, a beneficio anche dell’abitato circostante.

Ancora per due settimane, dunque, i primi 80 metri di via Vecchia Emilia – dall’incrocio con via Tosi in direzione di Casale – restano interdetti al traffico e alla sosta, con l’istituzione di un percorso pedonale protetto. La stessa via Vecchia Emilia sarà chiusa al traffico in direzione San Vito dal lunedì al sabato dalle ore 20 alle ore 6. Gli operatori lavoreranno in orario notturno per ridurre i disagi alla viabilità anche negli ultimi 80 metri di via Tosi prima dell’incrocio, percorribili a senso unico alternato regolato da impianto semaforico dal lunedì al sabato dalle ore 20 alle 6.

La messa in sicurezza dell’intersezione tra via Pasquale Tosi, la SP136 e via Emilia Vecchia – finanziata dal Comune di Santarcangelo (stazione appaltante), dal Comune di Rimini (direzione Lavori) e dalla Provincia di Rimini – prevede la realizzazione di una nuova rotatoria con diametro di 50 metri, leggermente disallineata rispetto all’asse di via Antica Emilia per la presenza di un edificio sul lato Santarcangelo-San Vito.