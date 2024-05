Santarcangelo. Piove dal tetto e l’acqua cade sulle bare nella camera mortuaria. La denuncia di un figlio

SANTARCANGELO. Piove sulle bare esposte nella camera mortuaria dell’ospedale. Si è trovato a piangere la propria madre defunta, ma anche a fronteggiare una situazione di degrado inattesa nel momento di particolare fragilità emotiva che affronta chiunque sia stato colpito da un grave lutto. A farne le spese è stato l’avvocato Massimo Ciuffolini, perché la pioggia battente che ieri ha flagellato la Romagna è caduta dal soffitto della camera mortuaria sulla salma della madre, Lucia Mattani, vedova del colonnello William Ciuffolini, mentre era esposta a bara aperta per l’ultimo saluto nella cornice dell’ospedale “Franchini”.

A dare l’allarme hanno provveduto i badanti della signora che si è spenta domenica a 93 anni. Mentre l’avvocato si vedeva costretto a rientrare in ufficio per un’emergenza improvvisa e slegata dalla sua volontà, i due hanno assistito con sgomento all’incresciosa situazione sorta in corrispondenza dell’acquazzone. «Sarebbe bastato essere avvisato del rischio in caso di pioggia da chi di dovere – premette Ciuffolini – e avrei fatto trasportare la bara a Rimini, senza battere ciglio. Invece il mio collaboratore si è dovuto arrangiare, spostando la cassa di legno, assieme a un dipendente della manutenzione che lavora per una cooperativa».

La preoccupazione di Ciuffolini

Fatto sta che gli schizzi hanno continuato a rimbalzare con forza dal pavimento mentre le falle nel tetto che, stando al resoconto dei presenti, sarebbero numerose, non consentivano margine di manovra. Da qui la promessa. Se dovesse rinvenire infradiciato il corpo della madre vestita di tutto punto per l’ultimo viaggio, l’avvocato prenderà i dovuti provvedimenti «scatenando l’ira di Dio».

In ballo c’è la dignità che va assicurata ai propri cari defunti, come sottolinea a più riprese. I funerali si terranno domani mattina alle 10 a Rimini nella chiesa di San Francesco prima del trasporto verso il cimitero di Rimini. Intanto «sta venendo giù il mondo», nota amareggiato, puntando il dito su un diluvio che non promette niente di buono.