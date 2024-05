Santarcangelo, ottima affluenza per i ponti festivi e nasce un nuovo podcast per promuovere il territorio

È proseguito anche nel mese di aprile, dopo l’ottimo riscontro delle festività pasquali, il trend positivo del turismo santarcangiolese, con quasi 2.500 persone che hanno partecipato alle visite guidate organizzate della Pro Loco, approfittando anche dei ponti per il 25 aprile e il primo maggio nonostante qualche giorno di maltempo. Lo annuncia il Comune in una nota.

Il dato complessivo si compone sommando le oltre 2mila presenze turistiche registrate ad aprile, le quasi 300 della prima settimana di maggio e i 120 soci della Pro Loco che hanno partecipato a due visite guidate il mese scorso per un totale di quasi 2.500 presenze, mentre ammontano a circa 2.200 i contatti registrati nel medesimo periodo dall’ufficio Iat, gestito dalla stessa Pro Loco tra accessi diretti, telefonate e mail.

Tra le iniziative speciali organizzate dalla Pro Loco, oltre alle già citate visite guidate gratuite per i soci – il 25 aprile alla Pieve e il 14 aprile alla scoperta di antiche fabbriche in disuso, mulini e Mutonia – c’è anche il mercatino delle famiglie di domenica scorsa (5 maggio) in concomitanza con la Casa del Tempo, che ha visto la partecipazione di 40 espositori.

Un nuovo podcast

Nel frattempo, è pronta a partire un’iniziativa promozionale completamente nuova: il podcast “Valmarecchia, La Romagna che non ti aspetti” sarà infatti disponibile dai prossimi giorni sulle principali piattaforme di streaming digitale, oltre che sul sito www.explorevalmarecchia.it

Il podcast esplora le meraviglie meno conosciute della Valmarecchia, lontana dalle solite rotte turistiche: un viaggio in venti episodi in una terra ricca di storia, cultura e tradizioni. L’obiettivo è mostrare una Romagna diversa, quella dell’entroterra, attraverso racconti di eccellenze locali, personaggi, esperienze di sport come bike e trekking, nonché l’arte culinaria del territorio, non solo per i turisti ma anche per appassionati di cultura, storia e sport.