Santarcangelo, nomadi: nuovo intervento della Polizia locale nella zona artigianale

Dopo gli interventi del fine settimana, ieri (giovedì 25 luglio) gli agenti della Polizia locale bassa Valmarecchia sono tornati nella zona artigianale di Santarcangelo per un nuovo caso di campeggio abusivo da parte di una carovana nomade.

Nel parcheggio di via della Cooperazione, una pattuglia ha riscontrato la presenza di un camper e una roulotte che campeggiavano abusivamente: gli agenti hanno dunque provveduto a elevare una diffida e un verbale a una persona già diffidata negli ultimi cinque anni per il mancato rispetto del regolamento di Polizia locale sul campeggio non autorizzato. Sono stati elevati anche verbali per infrazioni al Codice della Strada (imbrattamento della sede stradale), veicolo incustodito e invettiva o parole oltraggiose. Dopo aver intimato agli interessati il ripristino delle aree, le carovane sono state allontanate dalla Polizia locale.