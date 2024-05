Santarcangelo, minacce a Triolo, la solidarietà della sindaca Parma: “La campagna elettorale è una cosa seria”

Dopo la denuncia di Giuliano Triolo sulle scritte minacciose affisse sui cartelli stradali, è arrivata la solidarietà della sindaca di Santarcangelo Alice Parma: “Apprendiamo dalla stampa delle minacce ricevute dal candidato consigliere di Forza Italia, Giuliano Triolo, nella serata di lunedì. Esprimo la solidarietà dell’Amministrazione comunale e della città di Santarcangelo nei confronti di Triolo: la campagna elettorale è una cosa seria, un momento di democrazia e confronto anche e soprattutto nella diversità di posizioni politiche, che non può e non deve trasformarsi per nessuna ragione in occasione di scontro violento. Martedì sera in Consiglio comunale ho augurato a tutte le forze politiche una campagna elettorale serena e corretta, un augurio che oggi ribadisco anche alla luce delle inaccettabili minacce indirizzate al consigliere Triolo”.