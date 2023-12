Bomba day a Santarcangelo, disinnescato un ordigno da 500 libbre, evacuate 1.500 persone. È stata rinvenuta nei giorni scorsi in via Europa, durante i lavori di lottizzazione privata in zona Flora una bomba dal peso di oltre 200 chili sganciata da un aereo britannico nella seconda guerra mondiale. Dopo la segnalazione del cantiere, le forze dell’ordine hanno delimitato e messo in sicurezza l’area, mentre la Prefettura ha attivato le procedure per neutralizzare il residuato bellico.