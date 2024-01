Santarcangelo. Investì e uccise una ciclista: chiesto il processo per il camionista

Si avvia alla fase processuale la vicenda giudiziaria legata al sinistro stradale che domenica 8 maggio causò la morte della cicloturista francese 70enne Francoise Tessier Garnier, investita e uccisa sul colpo da un camion in via Trasversale Marecchia, nei pressi di Sant’Ermete, nel territorio comunale di Santarcangelo.

Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo di 49 anni, residente a Rimini e originario della Sicilia. Assistito dagli avvocati Luca Greco e Gianni Scenna, l’autotrasportatore dovrà rispondere di omicidio stradale e di una serie di violazioni del Codice della strada che secondo i rilievi condotti finora hanno concorso nel causare l’incidente. Tra questi, il sorpasso della bicicletta in curva e in un tratto caratterizzato da scarsa visibilità, oltre al fatto di aver percorso quella via a bordo di un mezzo, un autocarro Iveco su cui trasportava ghiaia, che superava di quasi tre volte i limiti di peso consentiti per il transito.

Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, infatti, l’autista del camion avrebbe invaso la corsia opposta nel sorpassare la cicloturista e vedendo sopraggiungere un’auto dal verso opposto avrebbe stretto la curva a destra, investendo la sfortunata ciclista. Il conducente del camion (operaio di una impresa edile) nell’interrogatorio reso al termine delle indagini preliminari ha spiegato che la ciclista non era caduta a terra dopo essere stata urtata dal suo mezzo, ma che aveva perso l’equilibrio a causa della ripidità del tratto stradale e della presenza di ghiaia e sassi sulla carreggiata. Versione confermata anche da una donna alla guida di un’auto dietro al camion, che non avrebbe visto contatti tra bici e autocarro. Esattamente il contrario di quanto dichiarato invece da una delle cicliste insieme alla vittima: la 70enne, secondo lei, sarebbe stata urtata e travolta dall’automezzo.

La vicenda

La donna, una turista francese proveniente da Lons Le Saunier, nella regione della Borgogna, era in vacanza in Romagna insieme al marito, soggiornando in un hotel di Cesenatico. Lunedì 8 maggio stava percorrendo via Trasversale Marecchia sulla sua bici da corsa in compagnia del consorte e di un gruppo di ciclisti, quando sulla carreggiata è comparso l’Iveco guidato dal 49enne. Intorno alle 14.30 si è verificato l’incidente che non le ha lasciato scampo, uccidendola sul colpo. L’impatto è avvenuto poche decine di metri dopo l’incrocio con via Saragusa, non lontano dal ristorante Squadrani. Il gruppo di cicloturisti stava affrontando una curva a esse quando la vittima, che si trovava nella parte più vicina al margine destro della carreggiata, ha perso la vita. Immediato l’allarme al 118. La centrale operativa di Romagna soccorso ha inviato sul posto ambulanza e automedicalizzata. Purtroppo però, nonostante i soccorsi, per la donna non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.