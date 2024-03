Santarcangelo, investe un’anziana e scappa, scoperto in poche ore e la figlia della donna scrive agli agenti: “Grazie per la gentilezza”

Aveva investito un’anziana che si stava recando agli orti sociali di via Pozzo lungo e si era dato alla fuga: gli agenti della Polizia locale, grazie al contributo di un testimone oculare e alle riprese del sistema cittadino di video sorveglianza, hanno rintracciato l’investitore in poche ore. A conclusione dell’episodio, la figlia della signora – fortunatamente ferita in modo non grave – ha voluto indirizzare una lettera di ringraziamento ai due Agenti scelti Jader Bonanni e Luca Di Credico, protagonisti del lavoro d’indagine successivo all’investimento che ha portato alla denuncia per fuga e omissione di soccorso a carico dell’investitore sulla base di quanto previsto dall’articolo 189 del Codice della Strada. “Un grazie di cuore per la professionalità e gentilezza dimostrata da coloro che, grazie al minuzioso lavoro di indagine, hanno individuato a breve giro di tempo colui che investì mia madre mentre si recava agli ‘orti dei nonni’, non prestandole soccorso e dandosi successivamente alla fuga” si legge tra l’altro nella lettera.

La stessa prosegue esprimendo “immensa gratitudine verso coloro che, immediatamente dopo il sinistro, le hanno prestato i primissimi soccorsi e, dopo il ricovero in ospedale al Bufalini di Cesena, si sono recati a casa nostra per continuare le indagini”. “Mi associo ai ringraziamenti sentiti che la figlia della signora investita ha voluto indirizzare personalmente agli Agenti scelti Bonanni e Di Credico, che hanno svolto davvero un ottimo lavoro” aggiunge l’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti.

“In questo episodio sono racchiusi diversi punti di rilievo per l’operatività della Polizia locale: dalla dedizione degli agenti al senso civico del testimone che ha contribuito a individuare l’investitore, fino all’utilità concreta del sistema cittadino di video sorveglianza, le cui riprese sono attualmente al vaglio degli inquirenti anche per quel che riguarda altri episodi avvenuti a Santarcangelo”.