Incendio ieri sera poco dopo le 20 a Santarcangelo. Le fiamme hanno aggredito del legname del materiale da cantiere in un cantiere allestito per la posa di condotte idriche in zona lago azzurro. Si tratta di una zona spesso frequentata da ragazzi che allestiscono bivacchi accendendo fuochi. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza la zona: da valutare l’eventuale matrice dolosa.