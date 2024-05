Santarcangelo “esasperati dal rumore”: i residenti del centro querelano il Comune

Musica spacca timpani e eventi a go-go. Sono esasperati i residenti del Combarbio, nel centro storico di Santarcangelo, «per una situazione divenuta sempre più logorante negli anni». A spiegarla è il portavoce di diverse famiglie: «La situazione è peggiorata a dismisura – premette –. Da qui la decisione di sporgere una querela nei confronti dell’amministrazione comunale per i danni che subiamo da anni, a causa dell’incessante inquinamento acustico provocato da diverse attività commerciali e dalla loro clientela».

Non si tratta di una decisione presa a cuor leggero, però. «Prima di deciderci alla querela imminente – precisa ancora il referente – abbiamo più volte incontrato l’amministrazione comunale seppur con pochi risultati». Quanto al regolamento comunale, ben dettagliato su molti aspetti «non viene osservato né fatto rispettare in quanto mancano quasi del tutto i controlli che l’amministrazione dovrebbe predisporre».

«Che nervi!»

Sono stati effettuati invece monitoraggi ad hoc, ossia rilevazioni, da parte di ingegneri abilitati Arpae, «che hanno evidenziato un inquinamento acustico, fuori dal consentito e oltretutto spalmato su più giorni». Scenario che non permette ai residenti di avere una vita normale. In certe serate, peraltro sempre più frequenti «visto che il numero degli eventi continua a lievitare, diventa impossibile persino leggere un libro o guardare la tv, figuriamoci riposare, in una stanza con i vetri che vibrano incessantemente, per ore, a causa del volume della musica proveniente dalle casse acustiche posizionate all’esterno, sulla pubblica via, a ridosso delle case».

L’auspicio è il ritorno alla normalità nel ricordando come la presenza dei residenti, nel centro storico, sia fondamentale per tener viva la città e le sue attività. «Peccato – conclude il cittadino – che gli amministratori prediligano gli spritz consumati in piedi e in un baccano infernale da parte di avventori occasionali rispetto ai residenti che vivono da sempre a Santarcangelo».

