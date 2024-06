Santarcangelo, ecco la giunta del sindaco Sacchetti

SANTARCANGELO. È avvenuta questa mattina (lunedì 24 giugno) la nomina della Giunta comunale da parte del sindaco Filippo Sacchetti, che ha scelto i cinque assessori che lo affiancheranno nel corso del mandato 2024-2029. Michela Mussoni (51 anni, ingegnera ambientale) è vice sindaca con deleghe a Lavori pubblici, Ambiente, Mobilità, Accessibilità e Patrimonio. Assumono invece la carica di assessore Filippo Borghesi (39 anni, educatore sociale), con deleghe a Servizi alla persona, Inclusione e innovazione sociale, Welfare di comunità e social housing, Sanità, Progetti educativi, Servizi demografici e cimiteriali; Angela Garattoni (56 anni, consulente aziendale), con deleghe a Pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sviluppo sostenibile, Sport e Pari opportunità; Gianni Giambi (55 anni, bancario), con deleghe a Bilancio, Tributi, Fondi europei e Pnrr; Luca Paganelli (48 anni, ingegnere) con deleghe ad Attività economiche, Lavoro, Energia, Digitalizzazione, Sicurezza, Rapporti con l’Unione dei Comuni, Società partecipate e Istituzioni scolastiche. Restano infine in capo al sindaco Filippo Sacchetti le competenze su Cultura, Turismo, Eventi, Comunicazione e Personale.

«La nuova Giunta è composta a partire da un criterio generale di rinnovamento secondo due direttrici» afferma il sindaco Filippo Sacchetti. «Quella della rappresentanza, per tenere nella giusta considerazione la volontà espressa dagli elettori, e quella della preparazione e delle competenze personali delle figure individuate per gestire le materie assegnate, con l’obiettivo comune di portare avanti gli obiettivi del programma di mandato. A tutti noi vanno i migliori auguri di buon lavoro per i prossimi cinque anni nella certezza, che con il supporto del Consiglio comunale e della struttura amministrativa, ci impegneremo al massimo delle nostre possibilità per il bene della comunità santarcangiolese».