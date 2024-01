Santarcangelo e Verucchio: nel 2023 gli automobilisti sono migliorati, calano gli eccessi di velocità

Il 2023 segna un forte aumento degli interventi e dei controlli da parte della Polizia locale della bassa Valmarecchia: quasi 10mila quelli effettuati complessivamente tra Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. L’incremento più consistente è quello sugli interventi inerenti la circolazione stradale (2.194) mentre restano stabili le altre attività di controllo su schiamazzi e rumori, nomadi nonché quelli effettuati su segnalazione dei cittadini.

Quasi quattro pattuglie al giorno quelle eseguite negli ultimi 12 mesi (1.289 il totale), mentre prosegue il trend di crescita dei posti di controllo che passano da 668 a 834, con un aumento pari al 25%. Di questi, 271 sono stati realizzati con strumentazione elettronica per la verifica della velocità, 186 finalizzati al controllo specifico dei ciclomotori e 43 con etilometro, svolti nell’ambito del progetto di sicurezza stradale del Comune di Rimini “Fermami amico” al quale ha aderito anche la Polizia locale della Valmarecchia. In forte aumento (+83%) anche i controlli appiedati nei centri storici e nei parchi pubblici: 235 nel 2022, nel 2023 arrivano a quota 435.

Automobilisti migliorati

Diminuiscono invece le violazioni accertate, che passano da 8.451 nel 2022 a 7.558 nel 2023: in totale, gli agenti della Polizia locale hanno rilevato quasi 4.500 violazioni al Codice della strada non riferite alla sosta – di cui 1.413 eccessi di velocità (nel 2022 erano stati 2.209) – che hanno condotto al ritiro di 16 patenti e 44 documenti dei veicoli. Aumentano i sequestri di veicoli per mancanza di copertura assicurativa che passano da 26 del 2022 a 41 del 2023 (+57%).

Nell’anno appena concluso si è intensificata l’attività degli agenti per i rilievi e la gestione degli incidenti stradali, aumentati del 20% rispetto al 2022. Dei 164 incidenti rilevati dalla Polizia locale, 94 hanno comportato feriti gravi (secondo un trend in aumento che prosegue già dagli scorsi anni), con un’intensificazione dei sinistri nei mesi di luglio e ottobre.

“Prossimità e sicurezza”

Proseguirà nei prossimi mesi anche il presidio degli agenti nelle frazioni del territorio dei tre comuni grazie al progetto “Prossimità e sicurezza” che ha preso avvio nell’autunno 2023 con l’obiettivo di ampliare il presidio e la presenza della Polizia locale sul territorio: 27 le postazioni effettuate dagli agenti nel territorio dei tre comuni nell’ultimo trimestre dell’anno. Il presidio rappresenta a tutti gli effetti uno sportello decentrato, un ufficio mobile attrezzato per l’accoglienza e con tutte le dotazioni tecnologiche necessarie, al quale i residenti possono rivolgersi per segnalazioni o altre richieste – relative ad esempio all’efficienza della segnaletica e delle infrastrutture stradali – che verranno poi riportate di volta in volta agli enti competenti.

Costante anche l’attenzione del Comando nei confronti del mondo della scuola, che si è concretizzata sia con attività di controllo che con iniziative di prevenzione. Oltre allo svolgimento di 176 servizi per la sicurezza degli alunni in entrata e in uscita da scuola, gli agenti della Polizia locale hanno svolto anche oltre 100 ore di educazione stradale, a piedi e in bicicletta, coinvolgendo tutte le classi 4e e 5e delle dieci scuole primarie della bassa valle.