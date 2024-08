SANTARCANGELO. Una donna di circa una quarantina di anni è precipitata oggi pomeriggio dalle mura che costeggiano via Pio Massani, nel centro storico di Santarcangelo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Il personale sanitario ha provveduto al suo trasporto d’urgenza in elicottero in ospedale, al Bufalini di Cesena, dove è ricoverata in gravi condizioni. Accanto al punto da cui è caduta sono stati trovati due cagnolini legati.