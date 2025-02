Santarcangelo, dai costi per l’affitto agli spazi per la sosta: confronto sul commercio alla Baldini

Si è svolto ieri, venerdì 21 febbraio, alla biblioteca Baldini l’incontro dal tema “Il futuro del commercio a Santarcangelo: idee, sfide e opportunità di sviluppo”, che ha consentito all’Amministrazione comunale e agli operatori del settore di confrontarsi su criticità, opportunità e sviluppi del comparto commerciale santarcangiolese.

Dopo il saluto introduttivo del sindaco Filippo Sacchetti e l’intervento dell’assessore alle Attività economiche, Luca Paganelli – che ha illustrato le linee di lavoro dell’Amministrazione comunale per la tutela e lo sviluppo del commercio di prossimità a Santarcangelo – le associazioni di categoria e gli operatori del commercio presenti hanno condiviso idee e proposte sulle numerose tematiche d’interesse per il settore: dalle tendenze globali dell’economia, che determinano anche a Santarcangelo un frequente ricambio nelle attività commerciali e un generale aumento dei costi per l’affitto dei locali, fino all’organizzazione di eventi e iniziative promozionali, passando dagli spazi per la sosta e la regolamentazione della viabilità in centro, con riferimento alla ztl ma non solo.

“Un sentito ringraziamento da parte nostra a tutti i commercianti che ieri hanno partecipato all’incontro sul futuro del commercio a Santarcangelo - dichiara l’assessore Paganelli - la presenza degli operatori, con il loro contributo di idee e proposte, è stata fondamentale per arricchire il dibattito e lavorare insieme con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per le nostre attività locali. Prevediamo di organizzare ulteriori momenti di confronto nei prossimi mesi, per continuare a dialogare e sviluppare insieme strategie efficaci per il commercio della nostra città. Grazie ancora – conclude l’assessore Paganelli – a chi ha dedicato il suo tempo, impegno ed entusiasmo al confronto con l’Amministrazione comunale”.