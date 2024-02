Santarcangelo, concorso dei presepi, ecco i vincitori

Si è svolta questa mattina nella sala consiliare del Municipio la premiazione del concorso di arte presepiale indetto dall’Amministrazione comunale di Santracanelo: nell’occasione, la vice sindaca con delega alla Cultura, Pamela Fussi, e l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli hanno consegnato gli attestati ai vincitori, alla presenza dell’assessora alla Scuola, Angela Garattoni, e del presidente della Pro Loco, Filiberto Baccolini.

I vincitori del concorso sono risultati Giacomo Baschetti nella categoria “presepe domestico”, per una creazione capace di trasmettere l’impegno dedicato alla tradizione; Aldo Fontana nella categoria “lavorazioni artigianali”, per la qualità dell’opera e la costanza nel continuare ogni anno l’arte presepiale; alunne e alunni scuola primaria Pascucci, che per il secondo anno consecutivo si affermano nella categoria “reinterpretazioni” con la realizzazione di un presepe inclusivo che ha coinvolto tutti i bambini e le bambine della scuola in un percorso di ricerca valoriale. La commissione che ha individuato i vincitori del concorso è composta quest’anno da Marco Gualtieri (artigiano che ha realizzato il presepe meccanico allestito nella grotta di piazza Balacchi), Simona Lombardini, referente per la biblioteca Baldini, e Filiberto Baccolini, presidente della Pro Loco.

Nel frattempo, si sono concluse proprio ieri le visite della Pro Loco al presepe meccanico allestito dalla famiglia Gualtieri di Montiano nella grotta di piazza Balacchi: dopo le 6mila presenze registrate nel corso delle festività, l’interesse per l’allestimento è proseguito anche nei mesi di gennaio e febbraio, con 2mila ulteriori visitatori che portano il totale a oltre 8mila presenze.