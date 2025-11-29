Santarcangelo, causa un incidente nella notte e abbandona l’auto rubata: indagano i Carabinieri

I Carabinieri di Rimini, la scorsa notte, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un veicolo percorrere ripetutamente e senza un’apparente destinazione le vie residenziali di Santarcangelo. Insospettiti dalla condotta decidevano di procedere al controllo, contattando altri due equipaggi in circuito. Il conducente dell’auto, sentendosi sotto osservazione, invertiva repentinamente il senso di marcia dileguandosi ad alta velocità.

Attivate immediatamente le ricerche, i Carabinieri individuavano poco dopo l’autovettura abbandonata dagli occupanti dopo avere impattato contro una recinzione.

A seguito di più approfondite verifiche gli operanti hanno constato che il veicolo era oggetto di furto, denunciato lo scorso 24 novembre proprio presso la Stazione Carabinieri di Santarcangelo. L’auto è stata sottoposta a sequestro, e sono attualmente in corso ulteriori accertamenti.