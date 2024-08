Sant’Arcangelo, procedono i lavori di realizzazione dello skate park

Procedono i lavori per la realizzazione dello skate park al parco Francolini, che hanno preso avvio in primavera: dopo la movimentazione del terreno per la creazione delle pendenze e del perimetro dell’area, la ditta esecutrice Società Adriatica di Fano sta realizzando le rampe e la pavimentazione in cemento armato.

La struttura – elaborata insieme all’associazione Skate school di Cesena e conforme alle caratteristiche stabilite dal Coni per le competizioni regolamentari – sarà infatti realizzata in calcestruzzo armato, anziché in legno o metallo, perché questo materiale garantisce una durata delle opere molto maggiore rispetto ad altri materiali più deteriorabili, richiede pochissima manutenzione ed è estremamente duttile, permettendo uno sviluppo più ampio. Al tempo stesso, il calcestruzzo armato è molto più silenzioso rispetto ai classici materiali in legno e metallo che, essendo cavi, rimbomberebbero disturbando quindi le abitazioni vicine.

Circa 140mila euro l’importo totale dell’investimento, gran parte del quale servito a finanziare la realizzazione delle opere – tra cui anche un percorso accessibile e inclusivo per raggiungere l’impianto, che sarà funzionale anche al campo da basket – mentre circa 35mila euro verranno utilizzati per gli acquisti delle attrezzature propedeutiche alla disciplina sportiva. I lavori si concluderanno entro l’autunno 2024.

Nel frattempo, procedono anche gli interventi di messa in sicurezza post alluvione di alcune strade vicinali e comunali: dopo le vie Casale Sant’Ermete e Savina, La Riva, Gorzano (dove i lavori sono terminati da qualche giorno), i cantieri si sono spostati nelle vie Il Rio e Beccarina, per poi dedicarsi a via Montanari. In autunno partiranno invece gli interventi nelle vie Ricciardella, Bionda e Cavallara.

Nel complesso, questo stralcio di lavori post alluvione – interamente finanziati dalla Struttura commissariale – ha comportato un investimento complessivo di quasi 900mila euro: 662mila per le strade vicinali (comprese le vie La Riva, Gorzano, Il Rio e Beccarina), 100mila per le vie Casale e Savina, 58mila per via Montanari e 74mila per le vie Ricciardella, Bionda e Cavallara.