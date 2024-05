Luoghi di culto: dal Governo un milione di euro per restauri a Santarcangelo, Novafeltria e Montescudo-Momtecolombo

Un milione di euro stanziati dal Governo per il restauro di tre luoghi di culto in provincia di Rimini. Lo annuncia in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo. “Un sincero ringraziamento - scrive Colombo - al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha assegnato risorse pari a 129.3 milioni di euro per l’adeguamento e messa in sicurezza sismica in 167 luoghi di culto e torri/campanili, nell’ambito della linea di azione 1 dell’investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art), in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra i comuni che ne beneficeranno in provincia di Rimini abbiamo: Montescudo-Monte Colombo, con la Chiesa di San Savino (235.000 euro), Novafeltria con la Chiesa di Santa Maria Assunta in Torricella (470.000) e Santarcangelo di Romagna (campanile della Chiesa di San Michele Arcangelo - Collegiata, 320.000). Con questo finanziamento, il Ministero della Cultura conferma il suo impegno a salvaguardare il patrimonio culturale dell’Italia, riconoscendo il ruolo fondamentale che l’arte e la storia giocano nell’identità nazionale.