Cagnolino sbranato dai lupi, il Comune di Santarcangelo: “Un tavolo per trovare le possibili soluzioni”

Cagnolino sbranato da un lupo tra Canonica e Montalbano: in una nota il Comune di Santarcangelo fa il punto della situazione e annuncia un tavolo di programmazione per cercare delle soluzioni. “In merito alla presenza di lupi sul territorio di Santarcangelo - si lagge nella nota - in particolare nelle frazioni di Canonica e Montalbano, l’Amministrazione comunale rende noto di essere a conoscenza della questione, già presa in carico dalle autorità preposte alla tutela ambientale. Anche al Comune, infatti, sono pervenute alcune segnalazioni in merito – le più recenti questa settimana – che sono state vagliate con attenzione e trasferite al Servizio agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna (ambito di Rimini), competente anche in materia di fauna selvatica.

Come riportato nei giorni scorsi dagli organi d’informazione, alle segnalazioni inoltrate anche dal Comune è immediatamente seguita l’attività d’indagine da parte del Servizio regionale, tuttora in corso in sinergia con i Carabinieri forestali. Alla luce dei più recenti sviluppi, l’Amministrazione comunale intende convocare al più presto un tavolo alla presenza di tutte le autorità competenti in materia, per fare il punto della situazione e individuare possibili soluzioni al problema più volte segnalato. Nel frattempo, invitiamo la cittadinanza a prestare la massima attenzione, specialmente durante le ore notturne, evitando di lasciare liberi gli animali d’affezione, nonché di lasciare incustoditi all’aperto rifiuti o cibo per animali”.