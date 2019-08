Santarcangelo: il reportage fotografico dentro al colosso ex Unicem

SANTARCANGELO. Un immenso colosso abbandonato e ora messo a nudo.

L'ex cementificio Buzzi Unicem di Santarcangelo si mostra in tutto il suo degrado. Ormai da troppi anni chiuso (oltre 11) e in attesa di un recupero di cui si discute da tempo immemore in ogni campagna elettorale, è stato immortalato dai reporter della pagina Facebook e Instagram "Luoghi abbandonati". Nelle immagini, di qualità molto alta, si vede di tutto: vetrate in frantumi, estintori ammucchiati, macerie ovunque, documenti sparsi a terra negli uffici, monitor e computer ormai decrepiti.

Tra i lavori di "Luoghi abbandonati" da segnalare anche il recente reportage sul Cocoricò di Riccione. La pagina facebook "Luoghi abbandonati" nasce nel Settembre 2015 da 4 amici (Andrea, Marco, Monica e Stefano) con la passione della fotografia.

"Abbiamo deciso di fotografare e documentare luoghi abbandonati. Siamo veneti ma visitiamo anche altre regioni. Questa idea nata quasi per gioco ormai è diventata una vera e propria passione. Cerchiamo di far vedere luoghi alle persone che normalmente vengono visto solo dall’esterno".