Santarcangelo, chiusa la piscina, aperta un'inchiesta della Procura

SANTARCANGELO. La procura della Repubblica di Rimini ha aperto un'inchiesta mentre l'Ausl ha disposto la chiusura delle vasche della piscina Acquadiccia di Santarcangelo. Sono i primi provvedimenti arrivati dopo che questa mattina 25 persone sono finite nei vari ospedali da Cesena a Rimini per intossicazione da cloro.

I rilevamenti dei vigili del fuoco

Ventiquattro persone, tra cui 17 bambini e 6 adulti con sindrome di Down, saranno dimessi già questa sera. Un adulto verrà invece trattenuto in ospedale all'Infermi per le complicazioni derivate da una allergia.