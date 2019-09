Sant'Agata sul Santerno, multato per aver lasciato rifiuti in strada

SANT'AGATA SUL SANTERNO. A distanza di poche settimane dalle 9 sanzioni elevate in piazza Ugo La Malfa, i tecnici di Hera in collaborazione con una pattuglia della Polizia locale della Bassa Romagna, hanno multato un altro "furbetto dei rifiuti" che aveva abbandonato materiale di scarto in via Giardino, a lato delle Distillerie Mazzari.